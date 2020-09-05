Ünlü işadamı kozmik belgelerle dolandırılmak istendi

Çuhadaroğlu Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nejat Çuhadaroğlu, kendisine gönderilen sahte Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı evraklarıyla dolandırılmak istendi.

19 SAYFA EVRAK

Çuhadaroğlu yaşadığı olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Çuhadaroğlu dilekçesinde, kendisine siyah renkli çanta içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ibaresi bulunan 2 adet sarı zarf ve zarflar içerisinde kırmızı föy dosyaya takılı vaziyette bulunan toplam 19 sayfadan oluşan evrakın geldiğini kaydetti.

DOLANDIRILMAK İSTENDİĞİNİ ANLADI

İçerisinde Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, İç Güvenlik Harekat Merkezi İstihbarat ve Terörle Mücadele Birimi'nce hazırlanan İhtiyaç Döküm Listeleri ve Sunu Bültenleri olduğu belirtilen evrakların şüpheli tarafından, şoförü Ramazan Bay ile gönderildiğini ve evrak içeriği itibariyle kendisinden maddi talepte bulunulduğunu belirtti. Kendisinin bu belgelerin sahte olduğunu anladığını ve dolandırılmak istendiğini fark ettiğini anlattı.

Şikayet ardından başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelinin kimlik bilgileri tespit edildi. Şahsın 16 Mart günü saat 11.00 sıralarında Kağıthane'deki bir adreste şüpheli şahıs yanında çeşitli evraklar ile yakalandı.

Evraklar kontrol edildiğinde siyah renkli dosya içerisinde dokuz adet kırmızı renkli föy dosya ve bu dosyalara takılı vaziyette 44 adet üzerinde benzer şekilde İç Güvenlik Harekat Merkezi-İstihbarat ve Terörle Mücadele Birimi benzeri ibarelerin bulunduğu kağıtlar olduğu anlaşıldı. Şüpheli şahsın yapılan üst aramasında cüzdanında bir adet üzerinde İç Güvenlik Harekat Merkezi-İstihbarat ibarelerinin ve Erhan Y. ibarelerinin bulunduğu kimlik kartı, bir adet üzerinde Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Dairesi Başkanlığı ve Erhan Y. ibarelerinin bulunduğu kimlik kartı ve bir adet üzerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Giriş Kartı ve Erhan Y. ibarelerinin bulunduğu kart elde edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce düzenlenen raporda, belgeler üzerindeki tüm ibarelerin fotokopi/renkli printer yoluyla husule getirilmiş olduğunun kaydedildi.

ŞOFÖR BİLGİ SAHİBİ OLARAK İFADE VERDİ

Müşteki Halil Nejat Çuhadaroğlu'nun şoförünün bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. Şoför, yaklaşık on yıldır müştekinin yanında çalıştığını, olay günü müştekinin kurucusu olduğu müzede bulunurken şüphelinin Cumhurbaşkanlığı'ndan geldiğini belirterek müşteki ile görüşmek istediğini söylediğini, müştekinin orada olmadığını öğrenmesi üzerine içerisinde sarı zarf bulunan bir takım evrakın olduğu çantayı müştekiye iletmek üzere verdiğini kaydetti. Şüphelinin kendisine evrakların çok gizli olduğunu, kesinlikle hiç kimseye bundan bahsetmemesi gerektiğini söyledikten sonra yeniden gelmek üzere ayrıldığını, kendisine verilen evrakı müştekiye ilettiğini beyan etti.

Yakalanan şüphelinin kollukta susma hakkını kullandığı, savcılıkta alınan ifadesinde ise üzerine atılı suçu tevil yoluyla ikrar ettiği öğrenildi. Tutuklanması amacıyla sevk edilen şüpheli Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

YARGILANACAK

Savcılıkça tamamlanan soruşturma kapsamında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin Ernur Yavuz A. olduğu, 'Resmi Belgede Sahtecilik, Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs' suçundan cezalandırılması istendi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.