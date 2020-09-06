15 yaşında intihar eden Melisa K.'nın babası hakkında SON DAKİKA gelişmesi! Gözaltına alınmıştı...

İzmir Ödemiş'te 15 yaşındaki Buse Melis K., babasının tabancasıyla intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"TETİĞİ ÇEKTİM"

Ve belki geri geleceğim belki de biteceğim. Tanrım lütfen bir kez olsun kollarını benim için aç, yanına gelip ağlayacağım. Bu babama, baba sigara içen birisi değilim. Sadece iki ay önce aldım paketi ve şu an yeni bitiyor. Sana söylediğim tek yalan buydu. Tetiği çektim" sözleri dikkat çekti.