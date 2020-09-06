3 bin 500 metrede yamaç paraşütü keyfi

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı'na tırmanan bir grup yamaç paraşütü tutkunu, binlerce metre yükseklikten paraşütle uçtu. Gökyüzü Yamaç Paraşütü Topluluğu üyesi Ömer Orhan, Kenan Çiftçi, Neslihan Şahin ve dağcı Nurullah Gülaçar, Artos Dağı'na 4 saatte tırmandı. Orhan ile Çiftçi, arkadaşlarının yardımıyla paraşütle zirveden tandem uçuş gerçekleştirdi. Van Gölü'nün eşsiz manzarasına karşı adrenalin dolu bir uçuş gerçekleştiren Orhan ve Çiftçi, yarım saatlik uçuşun ardından Akdamar Adası'nın karşısındaki yarım adaya iniş yaptı.