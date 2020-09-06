A’dan Z’ye Hayat Eve Sığar uygulaması: Navigasyon kadar önemli

Kovid-19 salgınında birey ve toplum güvenliğini sağlamaya yardımcı "Hayat Eve Sığar" (HES) uygulaması ile seyahat öncesi kod oluşturulurken, aynı zamanda güvenli bölge tespit edilebiliyor ve kurallara uymayan işletmelerin de ihbar edilmesine olanak sağlanıyor.Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, maske-fiziksel mesafe- hijyen kuralının yanı sıra çok sayıda tedbirin de hayata girdiğini aktardı. Bunlardan birinin "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulaması olduğunu hatırlatan İlhan aplikasyonda "HES Kodlarım", "HES Kodu Sorgula", "İhbarda Bulun", "Alan Karakod Okut" ve "Sağlık Durumu" bölümlerinin olduğunu anlattı. Bunun yanı sıra "Yoğunluk", "Yakınlarım" başlıklı bölümlerinde yer aldığını anlatan İlhan, şu bilgileri verdi:HES, pandemi döneminde birçok alanda kullanabileceğimiz bir uygulama. Zaten, tedbiren de seyahatlere çıkmadan önce HES kodu almamız isteniyor. Bir yere gidileceğinde uygulamadan, gidilecek yerin yoğunluğuna bakılabilir ve buna göre gidip gitmemeye karar verilebilir.Yoğunluk haritası Türkiye'nin her yerini gösteriyor. Nasıl navigasyon kullanıyorsak, güvenliğimiz açısından gideceğimizin yeri öğrenmek açısından bu uygulama çok önemli.Kişinin sağlığında bir değişiklik olduğunda otomatik olarak bu bilgi HES kodunda gözüküyor. Yani, Kovid-19 pozitif sonuç çıktığında, kişi seyahate kabul edilmiyor. Örneğin, uçağa bindiniz ve uçaktaki bir kişinin Kovid-19 pozitif olduğu belirlendi. HES kodu sayesinde o uçağa binen diğer kişilere ulaşılması da sağlanıyor.Aplikasyona yeni olarak "İhbar" bölümü eklendi. Vatandaşlar, eğer şüpheli bir durum olduğu düşünülüyorsa buradan bildirim yapabilecekler. Kurallara uymayanları uyarmak, kimi zaman sorun olarak karşımıza çıkabiliyor. O yerin bildirilmesi doğru bir yaklaşım. Çünkü, orası herkes için koronavirüs açısından bir tehdit olacaktır. Açıklamaya, 'Maske kuralına uyulmuyor, düğün yapılıyor.' denilebilir. Fotoğraf da kullanılabilir.