Affettiği eşi tarafından öldürülen Emine Demir'in oğlundan son dakika açıklamaları... Nurullah Demir: "Kelimelerle tarif edilebilecek..."

MERSİN'de kocası Habip Demir (43) tarafından öldürülen Emine Demir'in (39), olaydan 1,5 ay önce çocuklarıyla evi terk ettiği ancak eşine acıyıp geri döndüğü ortaya çıktı. Emine Demir'in oğlu Nurullah Demir, "Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değil" derken, babasının en ağır cezayı almasını istedi.

Olay, geçtiğimiz yıl 18 Aralık'ta Akdeniz ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi 5123 Sokak'taki apartmanın birinci katında meydana geldi. Evde Emine Demir ve eşi Habip Demir'in tartıştığını duyan komşuları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri zili çaldı, ancak açan olmayınca kapıyı kırıp içeri girdi. Emine Demir'i kanlar içinde bulan polis, kadına müdahale edip, sağlık ekibi çağırdı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde birçok yerinden bıçaklanan Emine Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Demir'in cenazesi toprağa verilirken, Adana'da yakalanan katil zanlısı Habip Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan dava açılan Habip Demir'in 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam ediliyor.