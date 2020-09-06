Amasya’da “Arap tavşanı” görüntülendi

Amasya'da Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) "kırmızı" listesinde bulunan tavşan gibi kulakları, fare gibi gövdesi olan Arap tavşanını görüntülendi.Suluova ilçesindeki Yedikır Barajı Yedikuğular Kuş Cenneti'nde arkadaşlarıyla gezintiye çıkan İlker Otçu, tavşan gibi kulakları, kanguru gibi arka ayakları, fare gibi gövdesi olan 3 adet hayvana rastladı. Hayvanlarından birini görüntüleyen Otçu, internet üzerinden yaptığı araştırmada, bu türün Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) "kırmızı" listesinde bulunan Arap tavşanı olduğunu tespit etti. Otçu "Farklı bir tür olduğundan ben de bununun görüntü ve fotoğraflarını çekerek kayda almak istedim" dedi.