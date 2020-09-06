Avcılar'da aracın çarptığı genç metrelerce sürüklendi! Kaza anı kameraya yansıdı

Kaza sonrası ağır yaralanan Muhammet Gürbüz için olay yerine ambulans çağırıldı. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri ağır yaralı Gürbüz'ü çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Muhammet Gürbüz'ün birkaç gün önce mermer dükkânında çalışmaya başladığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan hafif ticari aracın şoförü polis arabasıyla polis merkezine götürüldü.

"ÇOCUK MERMERLE BİRLİKTE BİZİM ARABAMIZIN ÜZERİNE YIĞILDI KALDI"

Fırlayan mermer parçalarının isabet ettiği otomobilde bulunan Bahar Köprücü kaza anını anlattı. Köprücü "Avcılar istikametine gidiyorduk. Biz yolumuzda normal giderken karşıdan bir araç geliyordu. Çocuk da elinde mermerle karşıya geçiyordu. Biz durduk ama o araç durmadı. Çocuğa vurdu, çocuk mermerle birlikte bizim arabamızın üzerine yığıldı kaldı. Durumu ağır. Allahtan o mermer bizim aracın camdan içine girmedi." dedi.