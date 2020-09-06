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'taki apartman sakinlerini sokağa döktü

'ta sabah saatlerinde bir sitede çıkan vatandaşları sokağa döktü. Oluşan yoğun duman nedeniyle binanın üst katlarında mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 6.9.2020 09:28 Son Güncelleme: 6.9.2020 09:32 ABONE OL
Beşiktaş'taki yangın apartman sakinlerini sokağa döktü

Konaklar Mahallesi Şebboy Sokak üzerinde bulunan bir sitedeki 5 katlı binanın bodrum saat 06.30 sıralarında çıktı.

Beşiktaş'taki yangın apartman sakinlerini sokağa döktü | Video

Beşiktaş'taki yangın apartman sakinlerini sokağa döktü

Yangını fark eden apartman sakinleri bir yandan durumu itfaiyeye haber verirken diğer yandan da dairelerin zillerine basarak insanları uyandırdı.

Beşiktaş'taki yangın apartman sakinlerini sokağa döktü

Dumanların üst katları sarması nedeniyle panik yaşandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Beşiktaş'taki yangın apartman sakinlerini sokağa döktü

Üst katlarda dumandan mahsur kalanlar ise itfaiye sepeti ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansa alınarak oksijen verildi.

Beşiktaş'taki yangın apartman sakinlerini sokağa döktü

Panik ile evinden çıkan bir kişi ise köpeğini de yanına alarak itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesini bekledi.

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Beşiktaş'taki yangın apartman sakinlerini sokağa döktü
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