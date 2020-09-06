Bir minibüste 65 göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu İlçesinde polis ekiplerinin devriyesi sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir minibüste 65 kaçak göçmen yakalandı. Bir kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir minibüs durduruldu. Durdurulan minibüste yapılan aramada; 24 Afganistan, 20 Pakistan, 7 Suriye, 2 Myanmar, 12 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 65 yasadışı yollardan yurda giriş yapan düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan M.G. isimli şüpheli yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken, gözaltına alınan M.G.'nin ise Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği belirtildi.