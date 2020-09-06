Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bir yıl bu sınava hazırlandı, beklediği ambulans gelmeyince sınava giremedi

Bir yıl bu sınava hazırlandı, beklediği ambulans gelmeyince sınava giremedi

’ın Altınyayla ilçesinde Covid-19 karantinasındaki genç, beklediği ambulans gelmeyince 1 yıldır hazırlandığı 'ye giremedi

İHA
Giriş Tarihi: 6.9.2020 23:23 ABONE OL
Bir yıl bu sınava hazırlandı, beklediği ambulans gelmeyince sınava giremedi
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşanan 28 yaşındaki Emre Dabak, Covid-19 nedeniyle karantina altında tutulduğu için 1 yıldır hazırlandığı KPSS'yevgiremedi. İlçe merkezinde ikamet eden ve 12 gündür karantinada bulunan Dabak, il merkezinde düzenlenen sınava gidebilmek için bağlı bulunduğu sağlık kuruluşundan izin istedi. Dabak'a karantinada bulunduğu için toplu taşıma araçlarına binemeyeceği belirtilerek, sağlık ekipleri tarafından sınav salonuna götürüleceği söylendi. Ancak beklediği ambulans gelmeyince genç sınava gidemedi.

Emre Dabak, "Covid-19 nedeniyle karantinaya alındım. Geçtiğimiz hafta bağlı bulunduğum sağlık kuruluşundan KPSS sınavı için izin istedim. Özel aracım olup olmadığını sordular. Olmadığını söyleyince sağlık ekipleri tarafından sınav salonuna götürüleceğim söylendi. Sınavdan bir gün önce teyit için 112'yi aradım. Adres güncellemesi yapılarak yardımcı olacaklarını söylediler. Bugün erken kalkıp tekrar aradım. Bilgiler yeniden güncellendi. Ancak gelen giden olmadı. Karantinada olduğum için kendimde gidemedim. Sınava gireceğim salon ilçemize 50 dakika mesafede. Bir yıl bu sınava hazırlanmıştım" dedi.

Öte yandan, Sivas'ta filyasyon ekipleri bugün çok sayıda Covid-19 hastasını evlerinden alarak onlar için belirlenin üç okulda sınava girmelerinde yardımcı oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bir yıl bu sınava hazırlandı, beklediği ambulans gelmeyince sınava giremedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA