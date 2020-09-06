Boğazından bıçaklayan eşini boğarak öldürdü

Kocaeli İzmit Kanlıbağ Camii müezzini Zülküf Güneş (40) bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi Özlem Güneş (39) ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasında Özlem Güneş, eline geçirdiği bıçak ile eşini boğazından yaraladı. Bunun üzerine öfkelenen Zülküf Güneş, eşini boğarak öldürdü. Evden gelen sesler üzerine apartman sakinleri polise ihbarda bulundu. Bu arada Zülküf Güneş de polisi arayıp, kendini ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Zülküf Güneş'i gözaltına alırken Özlem Güneş'in öldüğü belirlendi. Boynunda kesi oluşan Zülküf Güneş ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Eşi Zülküf Güneş gibi din görevlisi olarak çalışan ve 2 çocuk annesi olan Özlem Güneş'in bir süredir eşi ile aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğu ve bir süre önce de karakolluk oldukları öğrenildi.