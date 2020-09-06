Çılgın Süper Loto sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online MPİ 6 Eylül Çılgın Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama

Bu akşam gerçekleştirilecek olan 'Çılgın Süper Loto' çekilişi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 6 bilen çıkmamış ve büyük ikramiye devir etmişti. Hal böyle olunca, bugün yapılacak olan Süper Loto çekilişine olan ilgi oldukça arttı. Peki, Çılgın Süper Loto sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar

6 EYLÜL ÇILGIN SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK! MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto 6 Eylül çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapılacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti.