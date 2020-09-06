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Çılgın sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? Online MPİ 6 Eylül Çılgın Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama

Bu akşam gerçekleştirilecek olan ‘Çılgın ’ sonuçları ile ilgili detaylar şans oyunu severler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 Eylül tarihinde yapılan Çılgın Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bir kez daha devir etti. Hal böyle olunca heyecan da arttı. Peki, Çılgın Süper Loto sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? Online MPİ 6 Eylül Çılgın Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama

Giriş Tarihi: 6.9.2020 12:16 ABONE OL
Çılgın Süper Loto sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online MPİ 6 Eylül Çılgın Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama

Bu akşam gerçekleştirilecek olan 'Çılgın ' çekilişi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 6 bilen çıkmamış ve büyük ikramiye devir etmişti. Hal böyle olunca, bugün yapılacak olan Süper Loto çekilişine olan ilgi oldukça arttı. Peki, Çılgın Süper Loto sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar

6 EYLÜL ÇILGIN SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK! MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto 6 Eylül çekilişi bu akşam Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapılacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti.

Çılgın Süper Loto sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online MPİ 6 Eylül Çılgın Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama

6 Eylül sonuçları açıklandığında kazanan numaralar ve sorgulama ekranı haberimizde olacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 3 EYLÜL

Süper Loto'da 3 Eylül çekilişi Online'da yapıldı. Haftanın kazanan numaraları şu şekilde oldu;

5, 8, 10, 11, 24, 31

Çılgın Süper Loto sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online MPİ 6 Eylül Çılgın Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan 'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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Çılgın Süper Loto sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online MPİ 6 Eylül Çılgın Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama
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