Çılgın Süper Loto sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online MPİ 6 Eylül Çılgın Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama

Bu akşam gerçekleştirilecek olan 'Çılgın Süper Loto' çekilişi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 6 bilen çıkmamış ve büyük ikramiye devir etmişti. Hal böyle olunca, bugün yapılacak olan Süper Loto çekilişine olan ilgi oldukça arttı. Peki, Çılgın Süper Loto sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar
Süper Loto 6 Eylül çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapılacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti.
6 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandığında kazanan numaralar ve sorgulama ekranı haberimizde olacak.
SÜPER LOTO SONUÇLARI 3 EYLÜL
Süper Loto'da 3 Eylül çekilişi Milli Piyango Online'da yapıldı. Haftanın kazanan numaraları şu şekilde oldu;
5, 8, 10, 11, 24, 31
SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.