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Corona olan sağlık durumu hakkında doktorundan açıklaması geldi! Nihat Hatipoğlu iyileşti...

Türkiye'nin en çok sevilen ilahiyatçıları arasında yer alan 'nun coronaya yakalanması sevenlerini üzmüştü. Sağlık durumu merak edilen Nihat Hatipoğlu hakkında doktorundan açıklaması geldi. Sosyal medyada provakasyon içeren iddiaların ardından sağlık durumu merak edilen Nihat Hoca'nın sağlığına kavuştuğu açıklandı.

Giriş Tarihi: 6.9.2020 14:02 Son Güncelleme: 6.9.2020 14:08 ABONE OL
Corona olan Nihat Hatipoğlu sağlık durumu hakkında doktorundan SON DAKİKA açıklaması geldi! Nihat Hatipoğlu iyileşti...
Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hoca, sağlığına kavuştu." açıklamasında bulunarak sevenlerine müjdeli haberi verdi. Ülkemizin yetiştirdiği en iyi ilahiyat profesörleri arasında yer alan Nihat Hatipoğlu, oldukça dikkat etmesine rağmen corona virüse yakalandığını hastalığı ağır geçirdiğini belirtmişti. Durumu kötüleşen Nihat Hoca, hastanede tedavi altına alınmıştı.

Günlerdir sağlık durumu hakkında açıklama yapmayan Nihat Hatipoğlu'nun doktoru açıklama yaptı. Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hatipoğlu hoca sağlığına kavuştu" notuyla instagram'da bir fotoğrafı paylaştı.

Uçankuş'un haberine göre Hatipoğlu daha önceki açıklamasında "Aslında çok dikkatli olmama rağmen koronaya yakalandım. Doktorların teşhisi böyle. Süreçle ilgili birkaç uyarıda bulunmak istiyorum en azından, belki size faydası olur. Dostlar. Lütfen işi ciddiye alın. Şakaya gelir yanı yok. Bende sıtma ve ateşle başladı. Sonra mafsal ağrıları bunu takip etti. Tabii bir de iştahsızlık. Bademciklerimdeki iltihaba yorduğum için danışarak antibiyotiğe başladım. Ama 8 gün geçmesine rağmen bir gram düzelme olmadı" diyerek hastalığını anlatmıştı.

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Corona olan Nihat Hatipoğlu sağlık durumu hakkında doktorundan SON DAKİKA açıklaması geldi! Nihat Hatipoğlu iyileşti...
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