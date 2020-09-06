Daha 18’indeydi

İstanbul Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nda dün 12.00 sıralarında Azerbaycanlı Vusal Orucov birlikte yaşadığı Sevilay Kaya (18) ile evde tartıştı. Kıskançlık krizine giren Orucov, bıçakla kendisini aldattığını düşündüğü Kaya'nın boğazını kesti. Daha sonra evden çıkan Orucov Gaziosmanpaşa Meydanı'nda uygulama yapan polis ekiplerine teslim oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, acı manzara ile karşılaştı. Zanlının öldürdüğü Kaya'nın kanıyla duvara "İhanetin bedeli ölümdür" yazdığı görüldü. Olayı duyan Kaya'nın yakınları da eve geldi ve sinir krizleri geçirdi. Baygınlık geçiren anne, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.