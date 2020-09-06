Defineciler dinamit patlattı: 1 ölü 1 yaralı

Sivas'ta kaçak kazı yapıldığı sırada kullanılan dinamitin patlaması sonucu Veysel S.(46) hayatını kaybetti, B.A ise yaralandı. Olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Ovacık köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Veysel S. (46), R.Y., B.A., R.Ö. ve E.Ç., define aramak için arazide kaçak kazı yaparken, kullandıkları dinamit patladı. Patlama sonrası olay yerinde bulunan Veysel S. ile B.A. ağır yaralandı. Olaydan yara almadan kurtulan arkadaşları Veysel S. ile B.A.'yı, hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Bu sırada sağlık ekiplerine de haber veren şüpheliler, olaya kaza süsü vermek istedi. Veysel S., yolda hayatını kaybetti. Yaralı B.A. ise olay yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüpheliler R.Y., R.Ö. ve E.Ç. ise jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.