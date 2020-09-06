Hatay'daki yangın yeniden alevlendi, bölgeye ekipler sevk edildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın bir türlü söndürülemiyor. Dün ilçede başlayan ve kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları devam eden yangında bazı noktalarda alevler yeniden yükseldi.

DURUM YETKİLİLERE BİLDİRİLDİ

Batıayaz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün yangın başladığını görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye 3 hava aracı, çok sayıda arazöz, su tankı, dozer ve çevre illerden takviye ekipler gönderildi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam ederken, sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle Antakya'ya bağlı Yaylacık Mahallesi yakınlarında alevler yeniden yükseldi. Alevleri kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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