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’un 4 ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 6.9.2020 15:11 Son Güncelleme: 6.9.2020 15:13 ABONE OL
İstanbul’un 4 ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Bağcılar, Bahçelievler, Kartal ve Tuzla'da sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda Bağcılar ilçesinde 488 gram eroin, 432 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu, 1 adet havalı tabanca, Bahçelievler'de 11.83 gram metamfetamin, 135 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, Kartal'da 117.5 gram bonzai ile 6 bin 480 TL para ve Tuzla ilçesinde 93.15 gram metamfetamin, 1 adet extacy hap, 1 adet hassas terazi ve 890 TL para ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ...

Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 5 şahıs ise adli makamlara sevk edildi. Diğer 3 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 1 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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İstanbul’un 4 ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon
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