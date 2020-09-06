Kahraman sağlıkçılara üç ay süreyle ek ödeme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına Kovid- 19 salgını nedeniyle ek ödeme müjdesi geldi.Buna göre, 1 Ağustos'dan itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle bu yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin lirayı, aile sağlığı çalışanlarına ise net aylık 850 lirayı geçmemek üzere, Kovid-19 salgını nedeniyle takip edilen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilecek. Bu madde uyarınca yapılacak ilave ödemenin brüt tutarı ile devletçe karşılanacak sosyal güvenlik primi veya kesenekleri toplamı aile hekimleri için tavan ücretin 6 katını, aile sağlığı elemanları için de tavan ücretin 1.5 katını aşamayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak" ifadesini kullandı.Yeni düzenlemeye göre Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde görevli personele de 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.