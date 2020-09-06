Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kazazedelere otomobil çarptı: 2 ölü

Kazazedelere otomobil çarptı: 2 ölü

Giriş Tarihi: 6.9.2020 ABONE OL
Kazazedelere otomobil çarptı: 2 ölü
Karabük'te yaptıkları maddi hasarlı kaza sonrası otoyolda yürüyen iki kişi, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Karabük-Eskipazar karayolunda enerji hattı değişimi yapan Ahmet Aslan (30) kullandığı kamyonetin kontrolünü kaybedince maddi hasarlı kaza yaptı. Kamyonetten inen Ahmet Aslan ve amcasının oğlu Kerim Aslan (35), yol kenarında yürürken Hakkı E. yönetimindeki otomobil virajı döndüğü sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak iki işçiye çarptı. Otomobille istinat duvarı arasında kalan işçiler feci şekilde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü Hakkı E. ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kazazedelere otomobil çarptı: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA