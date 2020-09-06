Kazazedelere otomobil çarptı: 2 ölü

Karabük'te yaptıkları maddi hasarlı kaza sonrası otoyolda yürüyen iki kişi, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.Karabük-Eskipazar karayolunda enerji hattı değişimi yapan Ahmet Aslan (30) kullandığı kamyonetin kontrolünü kaybedince maddi hasarlı kaza yaptı. Kamyonetten inen Ahmet Aslan ve amcasının oğlu Kerim Aslan (35), yol kenarında yürürken Hakkı E. yönetimindeki otomobil virajı döndüğü sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak iki işçiye çarptı. Otomobille istinat duvarı arasında kalan işçiler feci şekilde hayatını kaybetti.Otomobil sürücüsü Hakkı E. ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı.