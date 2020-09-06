Korona iş başında! Sosyal medyaya yansıyan bir görüntü

Çin'den tüm dünyaya yayılan Korona virüsün önlenmesi için birçok tegbir alınıyor sürekli uyarılar yapılıyor. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen en önemli tedbirler arasında sayılıyor.

İstanbul'da bir eğlence mekanında dehşete düşüren görüntüler! Koronavirüsü hiçe saydılar | Video

İstanbul Beşiktaş'taki bir eğlence mekanından sosyal medyaya yansıyan görüntüler bu uyarıların hiçbirisinin dikkate alınmadığını ortaya koydu.

Bir eğlence mekanında bir araya gelen yüzlerce kişinin yüksek müzik eşliğinde dip dipe eğlendikleri görüldü. Eğlence mekanı sahibi hakkında her hangi bir işlem yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

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