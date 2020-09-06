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Korona iş başında! yansıyan bir görüntü

'da bir eğlence mekanından kameralara yansıyan görüntüler 'pes' dedirtti. Bir eğlence mekanında bir araya gelen yüzlerce kişinin yüksek müzik eşliğinde dip dipe eğlendikleri görüldü. Eğlence mekanı sahibi hakkında her hangi bir işlem yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 6.9.2020 11:45 Son Güncelleme: 6.9.2020 11:49 ABONE OL
Korona iş başında! Sosyal medyaya yansıyan bir görüntü

Çin'den tüm dünyaya yayılan Korona virüsün önlenmesi için birçok tegbir alınıyor sürekli uyarılar yapılıyor. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen en önemli tedbirler arasında sayılıyor.

İstanbul'da bir eğlence mekanında dehşete düşüren görüntüler! Koronavirüsü hiçe saydılar | Video

İstanbul Beşiktaş'taki bir eğlence mekanından sosyal medyaya yansıyan görüntüler bu uyarıların hiçbirisinin dikkate alınmadığını ortaya koydu.

Bir eğlence mekanında bir araya gelen yüzlerce kişinin yüksek müzik eşliğinde dip dipe eğlendikleri görüldü. Eğlence mekanı sahibi hakkında her hangi bir işlem yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

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Korona iş başında! Sosyal medyaya yansıyan bir görüntü
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