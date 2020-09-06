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Lise öğrencisi motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 6.9.2020 ABONE OL
Lise öğrencisi motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
Malatya'da meydana gelen motosiklet kazasında 16 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti. Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ferhat Ada (16) idaresindeki motosiklet Yukarı Banazı mevkiinde tali yol üzerinden ana yola seyir halinde iken, sepetli bir motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan genç yoldan geçen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Samsun'un Terme ilçesinde ise yol kenarında yürürken minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan Mustafa Önal (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Lise öğrencisi motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
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