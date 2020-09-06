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Muhtar belediye operatörünü rehin aldı! Sözleri şoke etti

'nın Karataş ilçesinde Küçük Karataş Muhtarı Mehmet Akif Işık, mahallede yol yapılmadığı gerekçesiyle büyükşehir belediyesinde görevli greyder operatörünü tabancayla rehin alıp, hizmet istedi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kullanıcıların tepkisini çekti. Muhtar Işık, videoyu şaka amaçlı çektiklerini öne sürdü.

DHA
Giriş Tarihi: 6.9.2020 14:03 Son Güncelleme: 6.9.2020 15:16 ABONE OL
Muhtar belediye operatörünü rehin aldı! Sözleri şoke etti

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Muhtar Mehmet Akif Işık'ın, greyder operatörü olduğu iddia edilen kişiye tabanca dayadığı görüldü. Gülüşmelerin de yer aldığı görüntülerde Işık, "Zeydan Başkan göreve geldiğinde 25 yıllık yolumuzu yapacak diye sevinmiştik. Şimdi yapmıyor.

Muhtar belediye operatörünü rehin aldı, görüntüler paylaşılınca 'şaka amaçlı çektik' dedi | Video

Milletin hakkını veriyor, diye sevinmiştik. 5 eve yol gidiyor. Başkanımı, Zeydan babayı istiyorum" ifadelerini kullandı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu. Muhtar Işık, videoyu şaka amaçlı çektiklerini, tabancanın ise kurusıkı olduğunu savundu.
Öte yandan, olayla ilgili jandarma veya polise bir başvurunun bulunmadığı öğrenildi.

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Muhtar belediye operatörünü rehin aldı! Sözleri şoke etti
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