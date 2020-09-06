Rabia’yı öldüren zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde önceki gece seyir halindeki Nazif G.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobile, pompalı tüfekle açılan ateşte arka koltukta oturan Rabia Çerçi (19) göğsünden, sürücü Nazif G. ise kulağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çerçi kurtarılamadı. Olayın ardından Hasan Hüseyin Demir isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli Demir'in ifadesinde Nafiz G. ile aralarında daha önceden husumet bulunduğunu ve olayın olduğu gece karşılaştıklarını ve tartıştıklarını söylediği bildirildi. Demir, eve gidip pompalı tüfeği aldığını söylerken, "Rabia Çerçi'yi öldürmek gibi bir amacım yoktu. Nafiz Genç'i korkutmak amacıyla ateş ettim" iddiasında bulundu. Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.