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’da vahşet! Gebe ineği kesip etlerini ve yavrusunu alıp kaçtılar

'nde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, çaldıkları gebe ineği ormanda kestikten sonra etlerini ve 8 aylık yavrusunu alıp kayıplara karıştı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 6.9.2020 16:27 Son Güncelleme: 6.9.2020 16:34 ABONE OL
Sakarya’da vahşet! Gebe ineği kesip etlerini ve yavrusunu alıp kaçtılar

Sakarya'nın Karapürçek İlçesi Çeşmebaşı Mahallesi'nde ikamet eden Şahin K.'ya ait inek Karapürçek-Erenler sınırında bulunan fındık tarlasında kesilmiş halde bulundu.

Kimliği belirsiz kişilerin kestikleri gebe ineğin yavrusunu da iç organlarıyla birlikte aldıkları öğrenildi. Hırsızların çaldıkları ineğin sadece kemiklerini bırakırken ineğin sahibi Şahin K. yaşadığı olay karşısında şok yaşadı.

SON BİR AY İÇERİSİNDE 4. OLAY

Çevrede yapılan aramada hayvanların iç organlarının ahırlara yakın yerlerde bulunması üzerine jandarmaya haber verildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Erenler-Karapürçek sınırında yaşanan bu olayın son bir ay içerisinde 4. olay olduğu öğrenildi.

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Sakarya’da vahşet! Gebe ineği kesip etlerini ve yavrusunu alıp kaçtılar
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