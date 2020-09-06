Şarküteri devinin sahiplerine 105 milyonluk vurgun!

Dev şarküteri firmasının kurucuları, sahibi oldukları Silivri'deki 170 dönümlük araziyi satmak istedi. Emlakçı olarak tanıdığı Ferhat Ulusoy, 2017 yılının Ağustos aylarında firma sahiplerinin yanına geldi. Maslak Sanayi Sitesinde bulunan esnaflar tarafından kurulan bir kooperatif olduklarını, sanayi sitesinin Silivri bölgesine taşınacağından bu bölgede arsa aradıklarını ve bu nedenle kendilerine ulaştıklarını söyledi. Fakat taraflar para konusunda anlaşmazlık yaşayınca satış işlemi gerçekleşmedi.

BOŞ ARAZİYE ŞİRKET KURDURTTULAR

Ertesi gün Ferhat Ulusoy, firma sahiplerini bir kez daha aradı ve arazi için Meteoroloji Mühendisler Odası Başkanı olarak tanıttan Ahmet Köse'nin talip olduğunu söyledi. Köse, dev şirketin kurucusuna yeni bir proje olduğunu, bütün arazileri almak istediğini ancak bu arazileri yeni kuracağı bir şirketin üzerine devir etmesi gerektiğini, bunun akabinde kendilerinin arsa bedelinin ödedikten sonra şirketi devir alacaklarını söyledi. Mağdur kurucu, Köse'ye neden şirket üzerine devir etmesi gerektiğini sorduğunda ise Köse, Dünya Merkez Bankasından Türkiye'ye fon getirmek için bu işe girdiklerini, bu yüzden arsayı direk kendi üzerlerine değil, şirket üzerinden devir almak istediklerini söyledi.

ŞİRKET KURDULAR YÖNETİMDEN ATILDILAR

Ahmet Köse, kendisinden üst konumda lan Mustafa Erkekli isimli şahısla satış için tekrar firmanın sahiplerinin yanına geldi ve tüm arsaların satışı ile ilgili 105 milyon liraya anlaştı. Özel bir bankadan 3'er ay ara ile 3 taksit halinde para gönderiminin gerçekleşeceğini vaat eden Köse, miktarın %10'luk kısmını peşin olarak vereceklerini söyledi. Mağdur kurucu, 2017 yılının Aralık ayının sonlarında şirket muhasebecisine talimat vererek KLM Gıda ve Danışmanlık isimli firmayı kurmak için, Eyüp İlçesi İhsaniye bölgesinde bulunan arsalarını sermaye olarak gösterme talimatı verdi. Kurulan KLM Gıda şirketinin hissedarları olduğu, tek imza yetkisinin dev şarküteri sahibinin oldu. 2018 yılı Şubat ayında Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nden KLM Gıda ve Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş ünvanlı firmanın, yönetim kurulu kararı ile yetkilisi olduğu şirketin bilgisi dışında Turan Pamuk isimli şahsa devir edilmiş olduğunu fark etti.

105 MİLYONLUK VURGUN

Mağdur kurucu, durumu Ahmet Köse'ye sorduğunda ise sistem gereği bu şekilde işlem yaptıklarını söyledi. Aradan aylar geçmesine rağmen vaat edilen para ise firmanın hesabına geçmedi. Köse'nin aradan aylar geçmesine rağmen ödemelerin yapılmadığı gibi bir de doların kur hesabını öne sürerek ödeme yapmayı reddetmesi üzerine mağdurlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dolandırıldıklarını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

5 TUTUKLU 9 ŞÜPHELİYE 15'ER YIL

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada ifadeleri alınan 9 şüpheliden 5', tutuklanarak cezaevine gönderilirken haklarında iddianame düzenlendi. İddianamede, ilk olarak Ferhat Ulusoy' un arsalarını satmaya niyetli olduğunu bildiği şirket sahibinin iş yerine gelerek arsalarına alıcı bulduğunu söyleyerek talip olduğu ve çeşitli bahanelerle Coşkun'u kandırdıkları anlatıldı. Yine çeşitli gerekçelerle ödeme yapmayan şüphelilerin, bir den fazla kişiyle fikir ve eylem birliği yaparak şirketin kuruluş, devir işlemleri, arsa satışı için tapu dairesi işlemleri ve gönderilen paraların çekilme işlemleri yapıldığı kaydedildi. Şarküteri devini sahtecilik yaparak dolandıran 9 şüphelinin 15'er yıla kadar hapisleri isteniyor. Dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

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