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nikâh salonunda “sahte görevli" alarmı

Nikâh Salonu önünde kendini belediye personeli diye tanıtıp düğün sahiplerinden para alan şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüpheli polis ekiplerine teslim edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 6.9.2020 17:01 Son Güncelleme: 6.9.2020 17:04 ABONE OL
Şişli nikâh salonunda “sahte görevli alarmı

Olay, Şişli Nikâh Salonu önünde meydana geldi. Bir süredir kendini Şişli Belediyesi görevlisi olarak tanıtan bir kişinin düğün sahiplerinden para aldığı ihbarı ve vatandaşların artan şikâyetleri üzerine belediye görevlileri harekete geçti.

"BEN SADECE BAHŞİŞ ALDIM"

Sahte görevliyi bir süre takip eden Şişli Belediyesi güvenlik görevlileri, hakkında çok sayıda ihbar bulunan kişiyi yakalayarak polise teslim etti. Adının E. M. olduğu öğrenilen sahte görevli, olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken "Ben sadece bahşiş aldım" dedi.

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Şişli nikâh salonunda “sahte görevli" alarmı
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