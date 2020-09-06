Son dakika: Aksaray'da hareketli dakikalar! Hem alkollü, hem koronalı çıktı!

Polis ekiplerinden koronavirüslü ve ev karantinasında olduğunu saklayan alkollü sürücünün yapılan alkol ölçümünde 101 promil alkollü olduğu belirlendi. Yasal sınırların üzerinde alkollü olan sürücü koronavirüslü olduğunu saklayarak polis ekiplerini de riske atarken, sürücünün ev karantinasını deldiğini tespit eden polis memurları da hastanede birbirlerini dezenfekte etti.