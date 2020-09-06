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Son dakika: 'da hareketli dakikalar! Hem alkollü, hem koronalı çıktı!

Son dakika: 'da koronavirüs karantinasını delerek alkol alan hasta, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Alkollü sürücü polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanırken, virüslü olduğu hastanede ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 6.9.2020 11:14 Son Güncelleme: 6.9.2020 11:24 ABONE OL
Son dakika: Aksaray'da hareketli dakikalar! Hem alkollü, hem koronalı çıktı!

'daki olay gece yarısı Küçük Bölcek Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekibi şüphe üzerine seyir halindeki otomobile dur ihtarında bulundu.

Son dakika: Aksaray'da hareketli dakikalar! Hem alkollü, hem koronalı çıktı!

Polisin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başlarken, polis ekipleri otomobilin peşine düştü. Bir süre yaşanan kovalamaca sonucu şahıs Küçük Bölcek Mahallesi 2650 sokakta yakalandı. Kimlik kontrolünden geçirilen sürücüsünün Eren A. (28) olduğu tespit edilirken alkollü olan sürücü gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

Son dakika: Aksaray'da hareketli dakikalar! Hem alkollü, hem koronalı çıktı!

TESTLERDE HEM KORONAVİRÜSLÜ HEM ALKOLLÜ ÇIKTI

Burada hastane görevlileri tarafından giriş yapıldığında Eren A.'nın 5 gün önce koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bu kapsamda ev karantinasına tabi tutulduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Aksaray'da hareketli dakikalar! Hem alkollü, hem koronalı çıktı!

Polis ekiplerinden koronavirüslü ve ev karantinasında olduğunu saklayan alkollü sürücünün yapılan alkol ölçümünde 101 promil alkollü olduğu belirlendi. Yasal sınırların üzerinde alkollü olan sürücü koronavirüslü olduğunu saklayarak polis ekiplerini de riske atarken, sürücünün ev karantinasını deldiğini tespit eden polis memurları da hastanede birbirlerini dezenfekte etti.

Son dakika: Aksaray'da hareketli dakikalar! Hem alkollü, hem koronalı çıktı!

Alkollü sürücü Eren A.'ya alkollü olarak araç kullanmaktan bin 228 TL para cezası kesilirken ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca sürücü, "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işleme tabi tutuldu.

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Son dakika: Aksaray'da hareketli dakikalar! Hem alkollü, hem koronalı çıktı!
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