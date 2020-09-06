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: 'da kuralları hiçe sayarak asker uğurlayanlara ceza kesildi

haberi: Vaka sayılarının tırmanışta olduğu illerden olan 'da kurallara uyulmadığı gözleniyor. Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde sosyal mesafe unutularak asker uğurlaması yapıldı. Polis duruma müdahale etti ve 11 kişiye, 34 bin 650 lira para cezası kesildi.

AA
Giriş Tarihi: 6.9.2020 10:25 ABONE OL
Son dakika: Ankara'da kuralları hiçe sayarak asker uğurlayanlara ceza kesildi

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) sosyal mesafe kuralına uymayarak asker uğurlaması yapan 11 kişiye, 34 bin 650 lira para cezası kesildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında AŞTİ'de sosyal mesafe kuralına uymayarak asker uğurlaması yapıldığına ilişkin görüntüler yer aldı.

Konuyla ilgili yapılan çalışmalar sonucu, sosyal mesafe kuralına riayet etmeyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı davrandığı belirlenen 11 kişi yakalandı.

Yakalananlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği toplam 34 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

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Son dakika: Ankara'da kuralları hiçe sayarak asker uğurlayanlara ceza kesildi
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