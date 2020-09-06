SON DAKİKA DEPREM: Çankırı'da 3.7 şiddetinde deprem! 6 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Edinilen son dakika bilgisine göre; Çankırı'nın Eldivan ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan deprem vatandaşların kısa süreli panik yaşamasına neden olurken AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi verileri duyurdu. Haberimizin içerisinden son depremler listesine ulaşabilir, son dakika haberinin detaylarını görebilirsiniz.

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ÇANKIRI'DA DEPREM!

#Deprem Büyüklük : 3.7 (Mw) Yer : Eldivan (Çankiri) Tarih-Saat : 06.09.2020, 05:52:57 TSİ Enlem : 40.6151 N Boylam : 33.4938 E Derinlik : 6.95 km