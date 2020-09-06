SON DAKİKA - Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta içi yapılan Bilim Kurulu Toplantısı kararlarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası yaptığı açıklamada kısıtlamanın gündemde olmadığına dair ifadelerde bulunmuştu. Ancak yine de vatandaşlar sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak ediyor. Kısıtlamaların genellikle hafta sonları yapıldığı da bilinenler arasında yerini alıyor. Bu bağlamda; bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika haberinin detayları!

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Sokağa çıkma yasağı gündemde yer almasa da vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor. Peki; bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

Detaylar şöyle;