Son dakika haberi: İzmir'de intihar eden Buse Melisa'nın komşusundan flaş sözler!

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Son dakika haberi: 'de eden 'nın komşusundan flaş sözler!

'de K.'nın intiharıyla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 16 yaşındaki Buse Melisa K., emekli astsubay olan babasının beylik tabancasıyla etti. 16 yaşındaki kızın sosyal medyadaki paylaşımları ortaya çıkarken, kızını intihara yönlendirdiği iddia edilen baba Özay K. mahkemece serbest bırakıldı. Buse'nin intiharıyla ilgili yeni bir gelişme de apartman komşusu olan Deniz Genevlioğlu'nun sözleri oldu. Olay gününü anlatan Genevlioğlu, "Ben komşum olarak tanıyorum, kişisel olarak çok tanımıyorum. Silah sesi hiç duymadım, sadece annenin sesini duydum. Yardım ister gibiydi" dedi." ifadelerini kullandı. Son dakika gelişmesinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 6.9.2020 09:11 Son Güncelleme: 6.9.2020 09:22 ABONE OL
Son dakika! İzmir'de intihar eden Buse'nin komşusundan flaş sözler!

Son dakika... Türkiye'nin gündemine oturan ve 'de yaşanan olayıyla ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. Emekli Astsubay olan babasının beylik tabancasıyla intihar eden 16 yaşındaki K.'nın komşusu olay gününe ait yaşananları açıkladı. Ayrıca Buse'nin babasının olayla ilgili açıklamaları da ortaya çıktı. İşte Buse Melisa K.'nın intiharıyla ilgili yeni gelişmeler...

Son dakika! İzmir'de intihar eden Buse'nin komşusundan flaş sözler!

'MAHVOLMUŞ DURUMDAYIM'
'in Ödemiş ilçesinde, emekli astsubay babasının beylik tabancasıyla kendisini başından vurarak yaşamına son veren K.'nın (15) sevk edildiği adliyede serbest bırakılan babası Özay K.'nın, "Olanlardan ötürü çok üzgünüm, mahvolmuş durumdayım. Kızıma kötü davrandığım konusundaki iddialar tamamen gerçek dışı" dediği öğrenildi.

Öte yandan, olayın, 6 katlı Uyanır Apartmanı'nın balkonunda meydana geldiği öğrenilirken, balkondaki bir camın kırık olduğu ve kırılan cam parçalarının zemine düştüğü görüldü.

Son dakika! İzmir'de intihar eden Buse'nin komşusundan flaş sözler!

BUSE'NİN APARTMAN KOMŞUSU: 'ANNESİNİN SESİNİ DUYDUM, YARDIM İSTER GİBİYDİ'
K. ile aynı apartmanda oturan komşusu Deniz Genevlioğlu, "Ben babasıyla daha önce evden tartıştıklarına dair bir ses duymadım, aile içini bilemem. Biz evdeydik, 2'nci kattaydım ben. Ben sadece cam kırığı sesi duydum, başka da bir şey görmedim. Ben komşum olarak tanıyorum, kişisel olarak çok tanımıyorum. Silah sesi hiç duymadım, sadece annenin sesini duydum. Yardım ister gibiydi" dedi.

Son dakika! İzmir'de intihar eden Buse'nin komşusundan flaş sözler!

'de eden 15 yaşındaki K.'nın soyal medyadaki son paylaşımı kan dondurdu! 'Tetiği çektim' İzmir'de emekli astsubay babasının tabacasıyla ile intihar eden 15 yaşındaki Buse Melisa K.'nın ölmeden hemen önce yaptığı şok paylaşım kan dondurdu. Tabancayla intihar eden 15 yaşındaki Buse Melisa K.'nın sosyal medya hesabı Twitter'daki son paylaşımında kullandığı "Tetiği çektim" ifadesini kullandığı görüldü.

Son dakika haberi | İzmir'de tabancayla intihar eden Buse Melisa'nın son paylaşımı şoke etti | Video

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Son dakika haberi: İzmir'de intihar eden Buse Melisa'nın komşusundan flaş sözler!
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