SON DAKİKA | Sosyal medyada kıskançlık kavgası kanlı bitti! Eşini 9 yerinden bıçakladı, sonra...

Son dakika haberi...Bursa'da gece saatlerinde meydana gelen aile faciası kanlı bitti. Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi, Atmaca Sokak'ta meydana geldi. iki çocuğunun annesi eşi Melek D.'nin kendisini aldattığından şüphelenen Orhan D., sosyal medyadan sahte kimlikle hesap açtı. Bir süre sonra Melek D.'yi sosyal medyadan takip eden Orhan D., eşinin telefonundaki fotoğraflarına bakmak istedi ve her şey burada başladı...

BURSA'DA KISKANÇLIK KRİZİ KANLI BİTTİ!

BURSA'da, Orhan D. (37), kendisini aldattığı şüphhesiyle sosyal medyadan açtığı sahte hesap ile eşini takip etmeye başladı. Çitf arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada Melek D. (27), eşi tarafından 9 yerinden bıçaklandı. Genç kadın komşuları tarafından götürüldüğü hastanede tedaviye alınırken, Orhan D. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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