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| Sosyal medyada kıskançlık kavgası kanlı bitti! Eşini 9 yerinden bıçakladı, sonra...

'da yaşanan aile faciasından haberleri geliyor... Orhan D. isimli 37 yaşındaki şahıs, kendisini aldattığı şüphesiyle sosyal medyadan sahte hesap açtı ve eşini takip etmeye başladı. 27 yaşındaki Melek D. isimli şahıs, eşi tarafından 9 yerinden bıçaklandı. Kıskançlık nedeniyle yaşanan aile faciasında, genç kadını komşuları hastaneye götürürken, Orhan D. ise polis tarafından gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 6.9.2020 07:40 ABONE OL
SON DAKİKA | Sosyal medyada kıskançlık kavgası kanlı bitti! Eşini 9 yerinden bıçakladı, sonra...

haberi...'da gece saatlerinde meydana gelen aile faciası kanlı bitti. Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi, Atmaca Sokak'ta meydana geldi. iki çocuğunun annesi eşi Melek D.'nin kendisini aldattığından şüphelenen Orhan D., sosyal medyadan sahte kimlikle hesap açtı. Bir süre sonra Melek D.'yi sosyal medyadan takip eden Orhan D., eşinin telefonundaki fotoğraflarına bakmak istedi ve her şey burada başladı...

BURSA'DA KISKANÇLIK KRİZİ KANLI BİTTİ!

BURSA'da, Orhan D. (37), kendisini aldattığı şüphhesiyle sosyal medyadan açtığı sahte hesap ile eşini takip etmeye başladı. Çitf arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada Melek D. (27), eşi tarafından 9 yerinden bıçaklandı. Genç kadın komşuları tarafından götürüldüğü hastanede tedaviye alınırken, Orhan D. ise polis tarafından gözaltına alındı.

İşte son dakika haberinin detayları!

SON DAKİKA | Sosyal medyada kıskançlık kavgası kanlı bitti! Eşini 9 yerinden bıçakladı, sonra...

Sosyal medyada kıskançlık kavgasında eşini 9 yerinden bıçakladı

'da, Orhan D. (37), kendisini aldattığı şüphhesiyle sosyal medyadan açtığı sahte hesap ile eşini takip etmeye başladı. Çitf arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada Melek D. (27), eşi tarafından 9 yerinden bıçaklandı. Genç kadın komşuları tarafından götürüldüğü hastanede tedaviye alınırken, Orhan D. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi, Atmaca Sokak'ta meydana geldi. iki çocuğunun annesi eşi Melek D.'nin kendisini aldattığından şüphelenen Orhan D., sosyal medyadan sahte kimlikle hesap açtı. Bir süre sonra Melek D.'yi sosyal medyadan takip eden Orhan D., eşinin telefonundaki fotoğraflarına bakmak istedi. Melek D.'nin buna karşı çıkması üzerine Orhan D. kıskançlık krizine girdi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çocukların odalarında uyuduğu sırada yaşanan arbede sırasında Orhan D., mutfaktan aldığı bıçakla, yalvarmalarına rağmen eşi Melek D.'yi defalarca bıçakladı.

SON DAKİKA | Sosyal medyada kıskançlık kavgası kanlı bitti! Eşini 9 yerinden bıçakladı, sonra...

ÇIĞLIKLARINA KOMŞULARI YETİŞTİ

Kadının yardım çığlıklarına yetişen komşuları eve girdiklerinde Melek D.'yi yerde kanlar içinde yatarken buldu. Komşuları tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Melek D. yoğun bakıma alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 9 bıçak darbesiyle yaralandığı tespit edilen kadının hayati tehlikesi sürüyor.

SON DAKİKA | Sosyal medyada kıskançlık kavgası kanlı bitti! Eşini 9 yerinden bıçakladı, sonra...

ŞÜPHELİ KOCA YAKALANDI

Tedaviye alınan Melek D. ve komşuların ifadesi üzerine harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, şüpheli Orhan D.'yi olay yerinden kaçmak isterken, kıskıvrak yakaladı. Orhan D.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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SON DAKİKA | Sosyal medyada kıskançlık kavgası kanlı bitti! Eşini 9 yerinden bıçakladı, sonra...
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