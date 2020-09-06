SON DAKİKA - Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 6 Eylül 2020 Türkiye corona virüsü ölü, vaka ve iyileşen sayısı son durum!

Son dakika haberi...Mart ayında ilk kez ülkemizde görülen corona virüsü salgınından bu güne corona vaka sayısı her zaman araştırılır hale geliyor. Özellikle akşam saatlerinden açıklanan koronavirüsü günlük tablo ile birlikte hasta sayısı, iyileşen sayısı, vefat ve vaka gibi veriler tabloda yer alıyor. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunmaya devam ediyor. Peki; Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 6 Eylül 2020 Türkiye corona virüsü ölü, vaka ve iyileşen sayısı kaç?
6 Eylül Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin günlük tablo henüz açıklanmadı. Açıklandığı zaman haberimizin içerisinde olacaktır.
İşte corona vaka sayısı son dakika gelişmeleri ile Bakan Koca'dan değerlendirmeler...
5 EYLÜL TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Bakan Koca, 5 Eylül verilerine ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı;
Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta.
4 EYLÜL TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
İşte Bakan Koca'nın günlük coronavirüs değerlendirmeleri...
Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde GÜÇ birliği dönemidir. Birlik olalım.
3 EYLÜL TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
İşte Bakan Koca'nın günlük coronavirüs değerlendirmeleri...
En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde.
2 EYLÜL TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Bugün aktif vaka sayımız 649 daha arttı. Ağır hasta sayımız 1.000'in üzerinde. Can kayıplarımızı azaltmak ve sevdiklerimizi korumak zorundayız. Bu tedbirle mümkün. Güç tedbirde.
1 EYLÜL TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde.
31 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000'den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde.
30 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde.