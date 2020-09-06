Süper Loto çekiliş sonuçları 6 Eylül 2020 açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, yeni dönem ile beraber değişiklik gösteren ve ikramiyeleri büyük miktarda artan 6 Eylül Süper Loto çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından haftada üç gün gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 6 Eylül MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 EYLÜL AÇIKLANDI! MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA MOTORU

Süper Loto 6 Eylül çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti.

İşte, Süper Loto çekiliş sonuçları ve haftanın kazanan numaraları...