Süper Loto çekiliş sonuçları 6 Eylül 2020 açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

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çekiliş sonuçları 6 Eylül 2020 açıklandı! Online ile MPİ Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için yeni dönemde de sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar heyecan kaynağı oluyor. Online tarafından gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 6 Eylül Süper Loto sonuçları ve kazanan numaraları açıklandı. MPİ Süper Loto sonucu bilet sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar, canlı çekiliş biter bitmez sorgulama işlemini haberimizden yapabilirler. İşte, haftanın Süper Loto sonuçları kazanan numaraları ve 6 Eylül Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama motoru!

Giriş Tarihi: 6.9.2020 21:56 Son Güncelleme: 6.9.2020 21:56 ABONE OL
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 6 Eylül Milli Piyango Online MPİ Süper Loto sonuçları bilet sorgulama motoru

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, yeni dönem ile beraber değişiklik gösteren ve ikramiyeleri büyük miktarda artan 6 Eylül çekilişi sonuçları ile sona erdi. Online tarafından haftada üç gün gerçekleştirilen çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 6 Eylül ekranı sabah.com.tr'de!

SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 EYLÜL AÇIKLANDI! MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA MOTORU

Süper Loto 6 Eylül çekilişi bu akşam Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti.

İşte, Süper Loto çekiliş sonuçları ve haftanın kazanan numaraları...

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 6 Eylül Milli Piyango Online MPİ Süper Loto sonuçları bilet sorgulama motoru

SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 EYLÜL

'da 6 Eylül çekilişi Online'da yapıldı. Haftanın kazanan numaraları şu şekilde oldu;

12, 16, 28, 31, 37, 43

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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 6 Eylül Milli Piyango Online MPİ Süper Loto sonuçları bilet sorgulama motoru

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan 'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 6 Eylül Milli Piyango Online MPİ Süper Loto sonuçları bilet sorgulama motoru

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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Süper Loto çekiliş sonuçları 6 Eylül 2020 açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı
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