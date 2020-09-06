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Tatar Pehlivan tüfeği ateş alınca öldü

İHA
Giriş Tarihi: 6.9.2020 ABONE OL
Tatar Pehlivan tüfeği ateş alınca öldü
İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan "Tatar Pehlivan" lakaplı milli güreşçi Lütfü Siyamük'ten acı haber geldi. İddialara göre Siyamük, Kesik Mahallesi'nde bulunan çiftliklerinde, önceki gece saat 02.00'de kendi tüfeğinin ateş almasıyla yaralandı. Siyamük, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmasının ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Siyamük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri milli güreşçinin ölümüyle ilgili inceleme başlattı. Yakınlarını üzüntüye boğan milli güreşçinin cenazesi, ikindi namazına müteakip Kesikköy Mezarlığı'na defnedildi. Siyamük'ün kesin ölüm nedeni ise yapılan otopsinin sonucunda belirlenecek. Türkiye Güreş Federasyonu, Siyamük için taziye mesajı yayımladı.
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Tatar Pehlivan tüfeği ateş alınca öldü
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