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Türkan bebek kahramanıyla buluştu

’da çöp kamyonu şoförü havale geçirdiği için 4 dakikada hastaneye yetiştirdiği Türkan bebeği ziyaret etti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 6.9.2020 ABONE OL
Türkan bebek kahramanıyla buluştu
Eyyübiye ilçesinde çöp toplayan temizlik görevlileri, bir annenin kucağındaki küçük kızıyla sokakta yardım çığlığını duydu. İşlerini bırakarak, anne ve kızının yardımına koşan görevliler, küçük kızın havale geçirdiğini fark etti. Ambulansı beklemenin, küçük kız için tehlikeli olabileceğini düşünen işçiler, anne Funda Çiftçi (24) ve 14 aylık kızı Türkan Çiftçi'yi çöp kamyonu ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil servise götürülen küçük kız, tedaviye alındı.
Çöp kamyonunun şoförü Eyüp Yıldız, Türkan'ı evinde ziyaret etti. SABAH'A konuşan Yıldız, "Hastaneye yetişmeden önce hastaneyi aradım 'hasta getiriyorum' diye. Türkan'ı 4 dakikada yetiştirdim ben insanlık görevimi yaptım" diye konuştu. Anne Funda Çiftçi de kızının aniden yere düşerek bayıldığını ve evde kimse olmadığı için kızını kucağına alıp, sokağa çıktığını ve yardım istediğini anlattı: "Allah onları bana gönderdi onlar olmasaydı kızım ölecekti" dedi.
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Türkan bebek kahramanıyla buluştu
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