Türkan bebek kahramanıyla buluştu

Eyyübiye ilçesinde çöp toplayan temizlik görevlileri, bir annenin kucağındaki küçük kızıyla sokakta yardım çığlığını duydu. İşlerini bırakarak, anne ve kızının yardımına koşan görevliler, küçük kızın havale geçirdiğini fark etti. Ambulansı beklemenin, küçük kız için tehlikeli olabileceğini düşünen işçiler, anne Funda Çiftçi (24) ve 14 aylık kızı Türkan Çiftçi'yi çöp kamyonu ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil servise götürülen küçük kız, tedaviye alındı.Çöp kamyonunun şoförü Eyüp Yıldız, Türkan'ı evinde ziyaret etti. SABAH'A konuşan Yıldız, "Hastaneye yetişmeden önce hastaneyi aradım 'hasta getiriyorum' diye. Türkan'ı 4 dakikada yetiştirdim ben insanlık görevimi yaptım" diye konuştu. Anne Funda Çiftçi de kızının aniden yere düşerek bayıldığını ve evde kimse olmadığı için kızını kucağına alıp, sokağa çıktığını ve yardım istediğini anlattı: "Allah onları bana gönderdi onlar olmasaydı kızım ölecekti" dedi.