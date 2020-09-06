Yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı

Adana'da yasa dışı bahis oynattan 32 zanlının hesabında 37 milyon 256 bin liralık hareket tespit edildi. Aramalarda ise 196 bin lira değerinde altın, 7 bin 765 lira ve 900 Suudi Arabistan riyalı ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 4 Ağustos günü şafak vakti Adana merkezli 6 ilde operasyon yaptı. Arama yaoılan evlerde sahte paralar ve av tüfekleri de bulundu. Ayrıca zanlıların hesabında ise kısa süre içinde gerçekleşmiş 259 işlemde 37 milyon 256 bin liralık hareket tespit edildi. Zanlıların sorgusu devam ediyor.