Yeni av sezonunda palamut bereketi

Eylül itibariyle denizlerde av sezonunun açılmasıyla birlikte balıkçılar bayram ediyor. Balık tezgahlarında balık çeşitleri artarken, fiyatlar da yaz sezonuna oranla epey bir düşüş gösteriyor. Balık pazarlarına gelip, etiketlerdeki düşük fiyatları gören vatandaşların ise yüzleri gülüyor. Vatandaşlar, evlerine balık götürebilmek için balıkçı tezgahlarına akın ediyor. Av sezonunda denizden en çok palamut çıkıyor. Balıkçılar, bu sene vatandaşların bol bol palamut tüketeceklerini söyledi.Kocaeli'de çocukluğundan beri dede ve baba mesleği olan balıkçılığı sürdüren 24 yaşındaki Samet Balcı, bu sene sezonu çok bereketli bir şekilde açtıklarını belirtti. Geçen seneye kıyasla bu sene balığın daha bol ve bereketli olduğunu belirten Balcı, "Yaz sezonuna göre fiyatlar da aşağıya düştü. 10 lira, 15 lira, 20 lira, balığına göre epey bir aşağıya düşmeye başladı. Şu anda palamut çok bol. Yeni yeni çıkmaya başladı ama Karadeniz'de acayip bir şekilde palamut var. Sinop'ta, Kefken'de, Ağva'da, Karadeniz'de büyük bir palamut var bu sene. Vatandaşlar bu sene uygun fiyata bol bol palamut yiyecekler. Hamsi hariç diğer balıklar bu sezon daha da bol. Barbunu, istavriti, palamutu, çinekop tezgahlara gelmeye başlamadı ama 1 ay sonra yavaş yavaş çinekop da tezgahlara gelmeye başlayacak" dedi.Yaz sezonunda fiyatların yüksek olmasından dolayı balık yiyemediklerini ifade eden 55 yaşındaki İzzet Gören ise, "Gerçekten av sezonunun açılmasıyla balık fiyatları epey bir güzel. Bu sene herhalde bol bol palamut, istavrit yiyeceğiz. Bu sene balığa doyacağız diyeyim. İstavrit, hamsi daha çok tüketiyoruz ama şu an hamsi yok. İnşallah 15-20 gün sonra hamsi de çıkacaktır" diye konuştu.Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nda balıkçılık yapan Erhan Gün, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da sezondan umutluyuz. Bu sene palamut balığı çok olacak. İrileşmesinde, yağlanmasında, bollaşmasında yağmurların yağması etkili oluyor. Bereketli bir sezon olacak. Fiyatlar makul, ne çok ucuz ne çok pahalı. Her bütçeye uygun balık var şu an. Palamudun fiyatı da iriliğine göre deşiyor. 10-12 lira arasında fiyatlarımız. İlk günlerde biraz yüksekti, 15-20 lira arasında seyretti. Havalar sıcak olduğu için bu aralar hamsi biraz az. Hamsi sıcak suyu sevmiyor. 15-20 güne de hamsi olacak" dedi.