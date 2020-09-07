SON DAKİKA - İntihar eden Buse Melisa'nın babasının ifadesi ortaya çıktı! "Sosyal medyada karamsar şarkılar dinliyordu..."

Talihsiz olayın ardından Twitter üzerinden genç kızın son paylaşımları gündeme geldi. Dün gece paylaşım yapan genç kız tweetlerinde, "Hayatımın sonuna gelmiş gibi hissediyorum. Bu gece sitede son gecem olacak gibi, yani haberiniz olsun. Bir şey değişmeyecek, iki yıl oldu, değişmeyecek. İki yıldır değişmeyen şey sizin sözlerinizle değişmeyecek, şimdi lütfen bırakın biraz daha sakinleşip gideyim.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde emekli astsubay babasının beylik tabancasıyla canına kıyan 15 yaşındaki Buse Melisa K.'ın cenazesi toprağa verildi.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'ndeki meydana geldi. Balkona çıkan Buse Melisa K., emekli astsubay babası Özay K.'nin (49) beylik tabancasını başına dayayarak tetiğini çekti. Silah sesine uyananların ağır yaralı halde bulduğu Buse Melisa K., ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EMNİYETTEKİ İFADESİNDE 'KIZIMI SEVERDİM' DEDİ