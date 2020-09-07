15 yaşındaki Buse Melisa babası yüzünden mi intihar etti? Son dakika haberi: Baba Özay K.'nın emniyet sorgusunda...

"KEŞKE BABAM ÖLSE"

Şiddet görmüyorum, sadece şımarık bir çocuğum, bu yüzden ailem üzülüyor ki haklılar. Onlar iyi ama ben yaşayıp bir şeyler yapmak için yetersizim, bunu sevmiyorum, bu yorucu. İçimde tutmak istemiyorum, aslında keşke ben yerime babam ölse. Balkona gidip biraz temiz hava alacağım. Son beş sigaramı içeceğim.

BABA SERBEST KALDI!

İntiharın ardından İzmir'de gözaltına alınan Özay K., daha sonra serbest kaldı.