Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 17 yaşındaki Talha'yı öldüren özçekim!

17 yaşındaki Talha'yı öldüren özçekim!

Korkunç olay Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşandı. 17 yaşındaki 'ün yaptığı özçekim ölümüne neden oldu. Hayatının baharındaki genç, çıktığı kayalıklarda dengesini kaybedince 35 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 09:45 Son Güncelleme: 7.9.2020 09:50 ABONE OL
17 yaşındaki Talha'yı öldüren özçekim!

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen olayda öz çekim yapmak isteyen 17 yaşındaki Talha Sülün 35 metrelik kayalıklardan düşerek feci şekilde can verdi.

35 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, babasıyla birlikte köydeki yakınlarına ziyarete gelen Talha Sülün arkadaşı Hakkı Okumuş ile birlikte Hacıahmet mahallesi Akkum mevkiinde bulunan kayalıklara çıkarak öz çekim yapmak istedi. Kayalıklara çıkan genç dengesini kaybederek 35 metre yükseklikten düştü. Yanında bulunan arkadaşının ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri kurtarma çalışmalarının ardından kayalıklara çarparak darbe alan gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Fotoğraf tutkusunun kurbanı olan Talha Sülün'ün cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Son dakika: Güleda Cankel cinayetinde flaş gelişme! Ailesi harekete geçti

ARKADAŞINA GÖNDER
17 yaşındaki Talha'yı öldüren özçekim!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA