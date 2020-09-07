Tüm dünyada yeni umutlara ışık tutacak araştırma Türkiye’de yapıldı

KOVAN HAVASI UYGULAMASI

Bu anlamda, SÜ Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı olarak iki doktora öğrencisi, DÜ Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu ve ekibi ile bu merkezde yetiştirilen Yığılca arıları ile deney hayvanlarını bir araya getirerek çalışmayı gerçekleştirdik. Bu tür çalışmalarda zor olan, çevresel kirliliğin olmadığı ve zirai ilaçlamaların yapılmadığı geniş bir alanda yetiştirilen arılarla çalışabilmektir. Aksi takdirde çevresel kirlilik ve zirai ilaç problemi yaşanır ve bu arılarla sağlıklı bir çalışma yürütülemez."