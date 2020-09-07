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Tüm dünyada yeni umutlara ışık tutacak araştırma ’de yapıldı

(SÜ) ve Üniversitesi (DÜ) iş birliğinde , bronşit, ve amfizem gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan, "api-air" olarak da ifade edilen arı kovanı havasının tedavi ve tamamlayıcı tedavi edici etkileri, deney hayvanları üzerinde araştırılarak bilimsel veriler elde edildi.

AA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 16:07 Son Güncelleme: 7.9.2020 16:41 ABONE OL
Tüm dünyada yeni umutlara ışık tutacak araştırma Türkiye’de yapıldı

"ARI ÜRÜNLERİ SAĞLIKTA ÇOK ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"

SÜ Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahdettin Altunok, apiterapi olarak bilinen arı ürünlerinin (bal, arı poleni, arı sütü, propolis, perga, bal mumu, arı zehri gibi) sağlığın korunması ve geliştirmesi, hastalıkların önlenmesi, tedavi ve tamamlayıcı tedavi amacıyla kullanıldığını belirtti.

Tüm dünyada yeni umutlara ışık tutacak araştırma Türkiye’de yapıldı

"SAĞLIKLI ÇEVRE OLMADAN..."

Apiterapi ürünleri arasına dünyada Almanya'da uygulanan, "api-air" olarak isimlendirilen "arı kovanı havası"nın da eklendiğini belirten Altunok, "Bu tür çalışmalarda zor olan, çevresel kirliliğin olmadığı ve zirai ilaçlamaların yapılmadığı geniş bir alanda yetiştirilen arılarla çalışabilmektir. Aksi takdirde çevresel kirlilik ve zirai ilaç problemi yaşanır ve bu arılarla sağlıklı bir çalışma yürütülemez" dedi.

Tüm dünyada yeni umutlara ışık tutacak araştırma Türkiye’de yapıldı

HİÇ BİR DENEYSEL ÇALIŞMA YOKTU

Çalışmayı 'de gerçekleştirdiklerini kaydeden Prof. Altunok, şu bilgileri verdi:

"Sağlık alanında kullanımı yeni olan 'arı kovanı havası' özellikle Almanya, Macaristan, Romanya, Slovenya, Ukrayna, İsviçre, Rusya ve Avusturya'da kullanılıyor. Fakat dünyada arı kovanı havası hakkında deneysel bir çalışma bulunmuyor. Api-air uygulamasını iki doktora tezi kapsamında araştırma konusu olarak belirledik. Düzce'nin Yığılca ilçesi konum bakımından izole bir bölge olup, burada yaygın arıcılık faaliyetleri yürütülmektedir.

Tüm dünyada yeni umutlara ışık tutacak araştırma Türkiye’de yapıldı

KOVAN HAVASI UYGULAMASI

Bu anlamda, SÜ Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı olarak iki doktora öğrencisi, DÜ Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu ve ekibi ile bu merkezde yetiştirilen Yığılca arıları ile deney hayvanlarını bir araya getirerek çalışmayı gerçekleştirdik. Bu tür çalışmalarda zor olan, çevresel kirliliğin olmadığı ve zirai ilaçlamaların yapılmadığı geniş bir alanda yetiştirilen arılarla çalışabilmektir. Aksi takdirde çevresel kirlilik ve zirai ilaç problemi yaşanır ve bu arılarla sağlıklı bir çalışma yürütülemez."

Tüm dünyada yeni umutlara ışık tutacak araştırma Türkiye’de yapıldı

"İLK KEZ DENEY HAYVANLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRILIYOR"

Araştırmalarda son aşamaya geldiklerini vurgulayan Altunok, şöyle devam etti: " uygulaması deney hayvanları üzerinde araştırılıyor. Bu alanda dünyadaki ilk bilimsel veriler ortaya konulacak ve böylece yine bu alanda ilk taban veri oluşturulmuş olacak. İkinci olarak deney hayvanlarında sigaraya maruz bırakılarak oluşturulan akciğer hasarlarının, kovan havası ve arı ürünlerinin ayrı ayrı ve farklı kombine uygulamalarının tedavi veya tamamlayıcı tedavi edici etkileri de kovan havası açısından yine ilk kez araştırılarak ilk bilimsel veriler ortaya konulacak."

Tüm dünyada yeni umutlara ışık tutacak araştırma Türkiye’de yapıldı

YENİ UMUTLARA IŞIK TUTACAK

Altunok, "Çalışmaların, başta , bronşit, amfizem ve olmak üzere birçok hastalığın alternatif tedavisi veya destekleyici tedavisi açısından bilimsel verilere dayalı yeni umutlara ışık tutacağı beklenmekte. Astım, bronşit, KOAH gibi akciğer hastalıklarının etiyolojisinde solunan havanın kalitesi de önemli yer tutar. Havanın kalitesini yenileyebilmek için pozitif iyonların azaltılması, azalan negatif iyonların havaya bırakılması gerekir. Arı kovanı içerisindeki arılar bu görevi, kolay ve mükemmel bir şekilde yaparlar." ifadelerini kullandı.

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Tüm dünyada yeni umutlara ışık tutacak araştırma Türkiye’de yapıldı
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