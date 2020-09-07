Derede buldukları silahla oynarken arkadaşlarının ölümüne neden oldular

Olay, 1 Eylül Salı günü, ilçeye bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaş olan Hakan Ş., V.K. ve Umut Adar, iddiaya göre, Sarıçam Deresi'nde buldukları tabancayla oynamaya başladı.