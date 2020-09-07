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Derede buldukları silahla oynarken arkadaşlarının ölümüne neden oldular

'nın Yüreğir ilçesinde 2 arkadaşın derede bulduğu silahla oyunu korkunç sonla bitti. Hakan Ş.(18) ve V.K.(16), derede buldukları silahla oynarken arkadaşları Umut Adar(15) kalbinden vuruldu. Adar, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 10:33 Son Güncelleme: 7.9.2020 10:57 ABONE OL
Derede buldukları silahla oynarken arkadaşlarının ölümüne neden oldular

Olay, 1 Eylül Salı günü, ilçeye bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaş olan Hakan Ş., V.K. ve Umut Adar, iddiaya göre, Sarıçam Deresi'nde buldukları tabancayla oynamaya başladı.

Derede buldukları silahla oynarken arkadaşlarının ölümüne neden oldular

Silahın aniden ateşlenmesi sonucu Adar, kalbinden vuruldu. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Umut Adar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Derede buldukları silahla oynarken arkadaşlarının ölümüne neden oldular

Polis ekipleri, Hakan Ş. ve V.K.'nin emniyette ifadesini aldı. Silaha ise incelenmek üzere el koyuldu.

Derede buldukları silahla oynarken arkadaşlarının ölümüne neden oldular

"HAKAN, BANA SİLAHI UZATIRKEN UMUT VURULDU"

V.K., polise verdiği ifadede, "Ben 'Silahla oynamayın, patlar' dedim. Tabancayı Hakan'dan istedim. Bana uzattığı sırada ateş alınca, Umut vuruldu" dedi.

Derede buldukları silahla oynarken arkadaşlarının ölümüne neden oldular

Hakan Ş. de ifadesinde, silahın aniden ateş aldığını ve suçsuz olduğunu söyledi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Derede buldukları silahla oynarken arkadaşlarının ölümüne neden oldular
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