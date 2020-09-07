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'da dere kenarında vurulan kişi hayatını kaybetti

'ın Koçarlı ilçesinde, (60), tartıştığı Vedat B. (60) tarafından evinin yakınındaki dere kenarında av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Vedat B. gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 00:07 ABONE OL
Aydın'da dere kenarında vurulan kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 21.30 sıralarında kırsal Cincin Mahallesinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Ekrem Fidan henüz bilinmeyen nedenle evinin önündeki dere kenarında tartıştığı Vedat B. tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Tüfek sesini duyan çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çeşitli yerlerine saçma isabet eden Fidan'ın öldüğünü belirledi. Jandarma olayın şüphelisi olduğu öğrenilen Vedat B.'yi yapılan araştırmalar sonucunda tüfeyiğle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Fidan'ın cesedi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Aydın'da dere kenarında vurulan kişi hayatını kaybetti
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