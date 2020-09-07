Aydın'da polis ekiplerinin Korona alarmı

İlginç olay sabah saatlerinde meydana geldi. Efeler ilçesi Aytepe Mevkinde saat: 09.00 sıralarında bir kadının uçurumların da olduğu Aytepe Bölgesi'nde intihar edeceği yolunda ihbar alan polis ekipleri kadını ikna edip aynı zamanda engebeli olan bölgede yürümesine yardımcı olmak için kadınla temasta bulundu.

Bölgede hazır bekleyen ambulansa kadını teslim eden polis ekipleri normal görevlerine döneceği sırada, intihar girişiminde bulunan kadının Covid-19 testinin pozitif olduğunun açıklanması ile bölgeye giden tüm polisler izole edilmeye hazırlandı. Hastanede yapılan testler sonucu kadının Covid-19 testinin negatif olduğunun belirlenmesi ile tüm ekipler normale döndü.