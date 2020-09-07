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'da kafeye girdi

'da meydana gelen trafik kazasında yol kenarında bulunan kafeye girdi.

İHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 17:42 ABONE OL
Aydın'da ticari taksi kafeye girdi

Kaza, Aydın'ın Efeler ilçesi Girne Mahallesi Şehitler Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ticari taksi ve hususi otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan ticari taksi büyük bir gürültü ile yolun kenarında bulunan kafenin bahçe duvarını yıkarak masa ve sandalyelerin arasına daldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra tedbir amaçlı 112 Acil Sağlık Ekipleri de sevk edildi.

Büyük panik yaşatan kazada otomobil sürücüleri yara almadan kurtulurken, otomobillerde ve kafede maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aydın'da ticari taksi kafeye girdi
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