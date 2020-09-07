Ayrıldığı eşinden kız çocuğunu kaçırırken dehşet saçtı!

İstanbul'da ayrıldığı eşinden çocuğunu kaçırdığı sırada otogarda yakalanan öfkeli baba eski eşinin çocuğu kaçırmaması için müdahale etmesine sinirlenince dehşet saçtı. İstanbul Esenlerde meydana gelen olayda 1 yıl önce anlaşmalı olarak boşanan S.Y., ve G.A., çiftinin müşterek evliliklerinden olan 8 yaşında bir kız çocukları bulunuyordu.

KIZINI ALIP ZORLA OTOGARA GÖTÜRDÜ

Ayrıldıktan sonra Bursa'ya taşınan S.Y., kız çocuklarını görmek ve ailesinin yanına getirmek için İstanbul'a geldi. Ancak çocuğun annesi G.A., kız çocuklarını babasının kaçıracağı korkusuyla S.Y.'ye vermek istemiyordu. Kız çocuğunu eski eşinin ailesi ile yaşadığı eve gelip alan genç adam otogara giderek Bursa'ya gitmek için otobüs bileti aldı.

DAYI POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Bu sırada kızının babası tarafından kaçırıldığını öğrenen genç kadın korkuya kapılarak iş yerinden izin alıp dayısı ile birlikte kızını kurtarmak için otogara gitti. Peronlar arasında bir süre kızını arayan genç kadın bu sırada baba S.Y., ile karşılaşınca kızını almak için tartışmaya başladı. Dayı M.Ö., ise polisi arayarak yeğenin kaçırıldığını ihbar etti.

TUTUKLANDI

Dayı M.Ö.'nün polisi aramasına öfkelenen genç adam cebinden çıkardığı bıçakla etrafa dehşet saçtı ve M.Ö.'yü çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan M.Ö., hastanede tedavi altına alınırken saldırgan genç olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. İfadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan genç adam hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

4 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda 'Yaralama' suçunu işlediğine kanaat edilen S.Y., hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.