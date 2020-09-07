Başkan Erdoğan: Seferberlik ruhuyla bu sürece destek vermeye davet ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüse karşı vatandaştan destek çağrısında bulundu.

Başkan Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı | Video

Erdoğan sosyal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Koronavirüs'e karşı bir çözüm bulunana kadar hayatımızı temizlik, maske, mesafe tedbirlerine göre yeniden düzenlemeliyiz. Her vatandaşımızı kendimizin, evlatlarımızın, aile büyüklerimizin, sevdiklerimizin sağlığı için seferberlik ruhuyla bu sürece destek vermeye davet ediyorum." ifadeelrini kullandı.

Erdoğan paylaşımına yaptığı konuşmadan ilgili bölümü ekledi.