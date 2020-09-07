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Çocuğun gözü önünde bunu yaptı! İnanılmaz olay...

'da kimliği belirsiz kişi, yanında çocuk olan kadını boğazından tutup, yumruk atarak, dövdü. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayı bildirdi. Dövülen kadının yanındaki çocuğun ise bir sağa bir sola gittiği ve korku içinde olduğu görüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 16:14 Son Güncelleme: 7.9.2020 16:16 ABONE OL
Çocuğun gözü önünde bunu yaptı! İnanılmaz olay...

Olay, öğle saatlerinde, Kepez ilçesine bağlı Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, yanındaki küçük çocuğun gözü önünde, kadına şiddet uyguladı. Sokak ortasında kadının boğazından tutan saldırgan, yumruk atarak, dövdü.

Çocuğun gözü önünde bunu yaptı! İnanılmaz olay...

'ANNE' ÇIĞLIĞI ÜZERİNE SALDIRGAN, DÖVMEYİ BIRAKTI

Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayı bildirdi. Dövülen kadının yanındaki çocuğun ise bir sağa bir sola gittiği ve korku içinde olduğu görüldü.

Kadına şiddet cep telefonu kamerasında | Video

Çocuğun gözü önünde bunu yaptı! İnanılmaz olay...

Kadının 'Anne' çığlığı üzerine saldırgan, dövmeyi bıraktı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

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Çocuğun gözü önünde bunu yaptı! İnanılmaz olay...
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