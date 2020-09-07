Çocuğun gözü önünde bunu yaptı! İnanılmaz olay...

'ANNE' ÇIĞLIĞI ÜZERİNE SALDIRGAN, DÖVMEYİ BIRAKTI

Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayı bildirdi. Dövülen kadının yanındaki çocuğun ise bir sağa bir sola gittiği ve korku içinde olduğu görüldü.

Kadına şiddet cep telefonu kamerasında | Video