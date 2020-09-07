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"Çocuklarım uğraşmasın" dedi, kendi mezarını kazdı

'in Bigadiç ilçesinde yaşayan ve 10 yıldır 'mezar kazma işi' yaparak geçimini sağlayan 64 yaşındaki Halil Aykut isimli vatandaş, ölümünden sonra çocukları uğraşmasın diye şimdiden kendi mezarını kazdı. Asıl mesleğinin inşaatçılık olduğunu, 10 yıl önce bir akrabasının mezarını kazarak bu işe başladığını söyleyen Aykut, "Mezar kazması 2-3 saat sürüyor. İnşaatlara gitsem sekiz saat çalışıyordum. Bu işten daha zor. Mezar kazarak hem ekmeğimi kazanıyorum hem insanların duasını alıyorum." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 09:15 Son Güncelleme: 7.9.2020 09:19 ABONE OL
Çocuklarım uğraşmasın dedi, kendi mezarını kazdı

Günümüzde, teknolojinin ve sanayinin gelişmesiyle hayatımıza pek çok yeni iş kolu girse de bazı meslekler var ki geçmişten günümüze varlığını sürdürüyor. Birçok insana ürkütücü gelse de mezarlıklar da bazı insanlar için iş kapısı konumunda bulunuyor.

Çocuklarım uğraşmasın dedi, kendi mezarını kazdı

'in Bigadiç ilçesinde, 10 yıldır mezar yeri kazarak geçimini sağlayan Halil Aykut da bu işten ekmeğini kazananlardan sadece birisi. Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Durasalar mahallesinden 1980 yılında ayrılarak ilçe merkezine gelen Halil Aykut, ilk olarak inşaatlarda çalıştı. İki kız çocuğu ve iki torun sahibi Halil Aykut, 10 yıl öncesinde bir akrabasının mezarını kazana kadar inşaatlarda çalışmayı sürdürdüğünü söyledi.

Çocuklarım uğraşmasın dedi, kendi mezarını kazdı

AKRABASININ MEZARINI KAZARAK BAŞLADI

'Önemli olan yaptığın işi severek sürdürmek' diyen mezarcı Halil Aykut, 10 yıldan bu yana vefat eden ilçe halkının mezar yerini kazıyor. Daha da ilginci ise Halil Aykut'un, şimdiden kendi mezar yerini de kazıp hazırlaması oldu. Aykut, "10 yıl önce bir akrabamın mezarını kazarken yanıma birisi geldi ve vefat eden yakınının mezarını kazmamı istedi. O sıra arka arkaya işler denk geldi ve mezarcılığa başladım.

Çocuklarım uğraşmasın dedi, kendi mezarını kazdı

"BİGADİÇ'TE HAFTADA 2 KİŞİ ÖLÜYOR"

Kısa bir süre sonra Bigadiç'in mezarcısı oldum. Yakını vefat eden beni buldu. Ne verirlerse onu alıyorum. 100 lira da veren oluyor, 150 lira da. Kimsesiz ve fakirlerin mezarlarını ücretsiz kazıyorum. Bigadiç'te fazla ölüm olmuyor. Ortalama haftada iki kişi ölüyor. Allah bereket versin. Ekmeğimi, rızkımı buradan karşılıyorum" dedi.

Çocuklarım uğraşmasın dedi, kendi mezarını kazdı

Bir mezarı kazıp hazırlamasının toprağın yapısına göre yaklaşık 2-3 saat sürdüğünü söyleyen Aykut, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İnşaatlara gitsem sekiz saat çalışıyordum. Bu işten daha zor. Mezar kazarak hem ekmeğimi kazanıyorum hem insanların duasını alıyorum. Ayrıca bazı kişiler aile mezarlıklarının bakımlarını yaptırıyor.

Çocuklarım uğraşmasın dedi, kendi mezarını kazdı

Çiçek dikip, sulama ve ot temizleme işleri yapıyorum. Yakını ölen bazen ne yapacağını bilemiyor. Defin işleri uğraştırıyor. Ben de bu işi yaparken Bigadiç'in yeni mezar yerinde kendi mezarımı da kazdım. Ne zaman gideceğim ne zaman ecelim geleceği bilinmez. Ölürsem benim mezarım hazır. Çocuklarım mezar kazdırma telaşına düşmesin diye hazırladım. İşimden memnunum. Sağlığım el verdiği sürece devam edeceğim."

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"Çocuklarım uğraşmasın" dedi, kendi mezarını kazdı
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