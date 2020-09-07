"Çocuklarım uğraşmasın" dedi, kendi mezarını kazdı

AKRABASININ MEZARINI KAZARAK BAŞLADI

'Önemli olan yaptığın işi severek sürdürmek' diyen mezarcı Halil Aykut, 10 yıldan bu yana vefat eden ilçe halkının mezar yerini kazıyor. Daha da ilginci ise Halil Aykut'un, şimdiden kendi mezar yerini de kazıp hazırlaması oldu. Aykut, "10 yıl önce bir akrabamın mezarını kazarken yanıma birisi geldi ve vefat eden yakınının mezarını kazmamı istedi. O sıra arka arkaya işler denk geldi ve mezarcılığa başladım.